عدد جديد من «الجندي»

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها الجديد رقم 588 لشهر يناير 2023. وتناولت المجلة في عددها الجديد باللغتين العربية والإنجليزية، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «الإمارات إلى القمر»، حيث قالت فيها: إن دولة الإمارات العربية المتحدة نقشت اسمها بحروف من ذهب، وحققت إنجازاً تاريخياً بإرسالها بنجاح «المستكشف راشد» إلى القمر. وأضافت أن ما يزيد قيمة هذا الإنجاز الإماراتي هو أن الفِرَق البحثية والكوادر التي عملت عليه، وصنعت الملحمة، هي فِرَق إماراتية بامتياز.

وأكدت «الجندي» أن خطوة الإمارات في الفضاء تضرب موعداً جديداً للبشرية، هو موعدٌ يفتح به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبواب العلوم لشباب الإمارات والعرب وكل من يريد خيراً للبشرية.

ويرصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري.

وجاء ملف مجلة الجندي الرئيسي لعدد شهر يناير 2023 تحت عنوان «حروب الميتافيرس بين الحقيقة والخيال.. هل سيتحول الواقع المعزز إلى ساحة معارك؟».