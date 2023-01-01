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الإمارات

270 ألف طالب يستهلون غداً الفصل الدراسي الثاني

سارة الأميري
1 يناير 2023 19:22

يستهل يوم غدٍ أكثر من 270 ألف طالب من طلبة المدارس الحكومية دوامهم المدرسي للفصل الدراسي الثاني لاستكمال مسيرتهم التعليمية ضمن عامهم الدراسي الحالي 2022-2023.

وقد أنهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كافة استعداداتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي، شملت ضمان جاهزية المدارس البالغ عددها 564 مدرسة لاستقبال الطلبة، والتأكد من جاهزية كافة الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقاً، تمهيداً لاستقبال الطلبة.

وهنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الطلبة بمناسبة عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية، متمنية لهم التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرتهم التعليمية.

وبينت معاليها أن كل فصل دراسي يمثل محطة مهمة يقترب من خلالها الطلبة من تحقيق طموحاتهم وآمال الدولة التي تراهن عليهم لتواصل مسيرة تطورها وتقدمها.

كما أشادت معاليها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر التربوية والإدارية وكافة شركاء المنظومة التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي للارتقاء بالمنظومة التعليمية ودعم مسيرة الطلبة وتمكينهم وتزويدهم بأفضل المعارف ليواصلوا مسيرة تميز الدولة وتقدمها في شتى المجالات.

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