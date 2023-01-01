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شرطة أبوظبي تدعو السائقين للوقوف عند فتح ذراع "قف" للحافلات المدرسية

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للوقوف عند فتح ذراع "قف" للحافلات المدرسية
1 يناير 2023 12:16

دعت شرطة أبوظبي عبر التوعية المرورية الرقمية سائقي المركبات على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وأوضحت بأنه سيتم تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و 10 نقاط مرورية، في حالة عدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس وغرامة قدرها 500 درهم، و 6 نقاط مرورية، عند عدم التزام سائق الحافلة بفتح إشارة "قف". 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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الحافلات المدرسية
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