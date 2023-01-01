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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كوبا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائبه
1 يناير 2023 12:11

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل.

 وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا.

 

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