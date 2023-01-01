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رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد

رئيس الدولة ونائبه
1 يناير 2023 11:37

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023 إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول.. وقد تمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.

 كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.

 

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