رأس الخيمة تسجّل رقمين قياسيين بعروض الألعاب النارية ترحيباً بالعام الجديد
عروض الألعاب النارية خلال احتفالات العام الجديد، فوق رأس الخيمة
1 يناير 2023 09:19
استقبلت إمارة رأس الخيمة العام الجديد بعرض مبهر للألعاب النارية على مدار 12 دقيقة متواصلة، وعلى وقع أنغام وموسيقى ساحرة حبست أنفاس آلاف الزوار القادمين من كافة أنحاء العالم، محطمةً من خلاله رقمين قياسيين ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ونجحت الإمارة بتعزيز رقمها القياسي السابق في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن فئة "أكبر عدد من الطائرات بدون طيار المستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد" من خلال 671 طائرة بدون طيار، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي جديد عن فئة "أكبر جملة تم تشكيلها في السماء بواسطة الطائرات بدون طيار" تم إنشاؤها باستخدام 673 طائرة بدون طيار، لتحقق الوجهة بذلك نجاحات إضافية عالمية المستوى.
وحظي العرض بمتابعة الزوار من جميع أنحاء العالم، واشتمل على تقنيات مذهلة بما في ذلك تشكيلات نفذتها الطائرات بدون طيار وأضواء النانو وتنسيقات متناغمة من الألوان والأشكال تتحرك على إيقاعات الموسيقى الإلكترونية. وامتد العرض على مسافة تزيد عن 4,7 كيلومترات وبارتفاع 1100 متر، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 458 طائرة بدون طيار. أما ذروة العرض، فكانت مع وصول الطائرات لأعلى نقطة على الإطلاق لإرسال أمنيات سعيدة للعام الجديد (Happy New Year 2023) ومن ثم الانتقال بسلاسة لتشكّل شعار إمارة رأس الخيمة الشهير RAKashida والذي يعكس توجهات ورؤى الإمارة كوجهة سياحية عالمية.
وتم استلهام الشعار الجديد من مفهوم "الكشيدة" التي تربط الحروف لتشكل الكلمات باللغة العربية، ويمثل الشعار العناصر الطبيعية الثلاثة المميزة للإمارة والمتمثلة في البحر الهادئ ذي المياه المتلألئة والصحراء بكثبانها المتموجة والجبال الشاهقة والمذهلة.
وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة : مرة أخرى، استطاعت إمارة رأس الخيمة التأكيد على حضورها الراسخ باعتبارها وجهة سياحية رائدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم. ويسرنا أن نشهد خلال احتفالية رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة #RAKNYE2023 تعزيز الإمارة لأرقامها القياسية المسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هذا بالإضافة إلى حرص آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم على التوجه إلى الإمارة للاحتفاء بالسنة الجديدة والاستمتاع بالتجارب المذهلة التي نوفرها، ولا شك أن هذه الاحتفالية تجسّد بداية رائعة لما سيغدو عاماً حافلاً بالحيوية والتطلع لمستقبل أكثر ازدهاراً، لا سيما وأننا نواصل المضي قدماً في جهودنا لتعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة
لا ينبغي تفويت زيارتها في عام 2023.
وانطلاقاً من سعيها الحثيث لتوفير تجربة مشاهدة مثالية يستمتع بها الزوار من كافة الأعمار والفئات، حرصت الإمارة على تنظيم احتفالية بأجواء صديقة للعائلة في جزيرة المرجان. وشمل ذلك تشييد منصة مشاهدة تتيح إطلالات بانورامية مباشرة على عرض الألعاب النارية الذي انطلق مع انتصاف الليل، حيث اجتمع الزوار سوياً للاستمتاع بأمسية لا تُنسى. كما شهدت الاحتفالية حفلاً موسيقياً بمشاركة عدد من أبرز منسقي الأغاني والفنانين في دولة الإمارات ، بالإضافة إلى عروض ساحرة شبيهة بالكرنفال وغناء الكاريوكي على خشبة المسرح، وعربات طعام وغير ذلك الكثير.
وتسنى لآلاف الضيوف الذين اختاروا الإقامة في فنادق جزيرة المرجان والحمرا مشاهدة عرض الألعاب النارية المدهش، بينما تابع آلاف آخرون الاحتفالات مباشرة عبر الموقع الإلكتروني raknye.com.
وشهدت الاحتفالات حضور ما يزيد على 30000 زائر إلى الإمارة، في حين شهدت فنادق الإمارة إشغالاً كاملاً، مما يجعله العرض الأكثر زيارة حتى الآن. لتغدو بذلك #RAKNYE2023 الاحتفالية التي شهدت حضور أكبر عدد من الزوار حتى تاريخه.