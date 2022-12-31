سعود بن صقر: حققنا إنجازات نوعية في مختلف القطاعات

رأس الخيمة (وام)

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإنجازات التي حققتها رأس الخيمة خلال العام 2022 في مختلف القطاعات، مؤكداً سموه أهمية مواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات في العام الجديد.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «حققنا في 2022 إنجازات نوعية في مختلف قطاعاتنا الحيوية بفضل خطتنا الاستراتيجية الطموحة، وروح الفريق الواحد التي تدفع مؤسساتنا نحو مزيدٍ من التناغم والتكامل في الأداء، وتفاني أبناء رأس الخيمة، وجميع المقيمين على أرضها.. نتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في العام الجديد ملتزمين بالعزيمة والإصرار لخدمة مجتمعنا، وصناعة المستقبل المشرق لأجيالنا».