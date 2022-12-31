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الإمارات

قرقاش: الإمارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة

قرقاش: الإمارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة
1 يناير 2023 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات تتطلع إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة.
 وقال معاليه، في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: ونحن على أعتاب عام جديد وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخوانه أصحاب السمو، تتطلع الإمارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة. سيادتنا وموقعنا السياسي وعمقنا الاقتصادي وكفاءاتنا الوطنية ومشاريع المستقبل والعلوم والتكنولوجيا سبيلنا إلى تعزيز مسيرتنا المباركة والبناء على تجربتنا الرائدة، مضيفاً معاليه أن العام 2022 شهد انتقالاً سلساً ومنظماً للسلطة السياسية في دولة الإمارات، حيث تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، لتكرس الإمارات سمعتها الإقليمية والعالمية دولة للأعراف والمؤسسات والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي.
وأضاف معاليه: «حقق الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2022 إنجازات عديدة ومراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، ووظفت الدولة نجاحها التنظيمي في مواجهة جائحة كوفيد لتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، ويبشر النمو الاقتصادي الكبير هذا العام وبيئة المال والأعمال الملهمة بعقود مقبلة من التفوق والريادة».
واختتم معاليه تغريداته قائلاً «واصلت الإمارات تعزيز الجسور إقليمياً ودولياً، مكرسة موقعها في هذا الشأن عبر مجموعة من المبادرات الدبلوماسية المستندة إلى إيمان عميق بأولوية التواصل والحوار ونبذ الخلافات، ومن هذا المنطلق كانت القوة الناعمة للإمارات حاضرة بقوة لدعم ملفات الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي».

الإمارات
محمد بن زايد
أنور قرقاش
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