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تفاهم بين جامعتي دبي و«لويس» الإيطالية

عيسى البستكي وأندريه برينسيب خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
1 يناير 2023 02:32

دبي (الاتحاد)

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«تطوير إدارة الأعمال والقانون» في جامعة دبي

وقعت جامعة دبي وجامعة لويس جويدو كارلي في العاصمة الإيطالية «روما» مذكرة تفاهم للتعاون في برامج مختلفة تعزز التطوير في التدريس والبحث العلمي والتعاون الثقافي والتدريب وتبادل طلبة في برامج البكالوريوس على عموم التخصصات، وبرامج الماجستير في إدارة الأعمال بكليات إدارة الأعمال في الجامعتين. 
وبموجب مذكرة التفاهم، تسعى الجامعتان أيضاً إلى تطوير مبادرات ريادة الأعمال والابتكار والمشاركة فيها لتعزيز القدرات الإبداعية، من خلال التطوير في البحث العلمي والتعاون ومزج المعرفة بين جوانب التعليم العالي والتقني والتدريب. 
وقع مذكرة التفاهم الدكتور عيسى محمد البستكي رئيس جامعة دبي، وأندريه برينسيب رئيس جامعة لويس جويدو كارلي في روما، بحضور ناصر الخاجة رئيس قسم الشؤون الإعلامية والدبلوماسية العامة بسفارة الإمارات في إيطاليا، وعدد من كبار المسؤولين في الجامعتين. 
وأكد الدكتور البستكي، عقب التوقيع، أهمية تعزيز التعاون وتفعيل مجالات المساهمة في الأبحاث المشتركة، وخاصة الحديثة منها، بما يخدم الابتكار والاستدامة والاستفادة من مجالات التميز في كل من الجامعتين في التخصصات والمجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة. وأثنى البستكي على تطور وتميز جامعة لويس جويدو كارلي في روما والجامعات التكنولوجية الحديثة في إيطاليا، وقدم شرحاً عاماً عن كليات جامعة دبي ومراكزها ومختبراتها البحثية ومبناها الذكي والأخضر وبرامجها وخططها المستقبلية.

جامعة دبي
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