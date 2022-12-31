الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس غائم جزئياً رطب ليلاً

الطقس غائم جزئياً رطب ليلاً
1 يناير 2023 02:32

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
محمد بن هزام: اكتمال تحضيرات مشاركة المنتخب في «خليجي 25»
مشاركات آسيوية وخليجية وإقليمية لقضاة الملاعب الإماراتية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم  غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح  غدٍ الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
 وتكون الرياح  شمالية شرقية - شمالية غربية  تتراوح سرعتها من  15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س.  حالة البحر في الخليج العربي: متوسط - مضطرب،  ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والثاني الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 15:18 والثاني الساعة 02:20.  وفي بحر عُمان: خفيف  ويحدث المد الأول عند الساعة 18:58 والثاني الساعة 05:30، والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني الساعة 00:00.

الإمارات
الطقس
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
الألعاب النارية تزين سماء عجمان احتفالاً بالعام الجديد
الإمارات
الألعاب النارية تزين سماء عجمان احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 15:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©