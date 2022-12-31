الطقس غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح غدٍ الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتكون الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س. حالة البحر في الخليج العربي: متوسط - مضطرب، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:32 والثاني الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 15:18 والثاني الساعة 02:20. وفي بحر عُمان: خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 18:58 والثاني الساعة 05:30، والجزر الأول عند الساعة 12:10 والثاني الساعة 00:00.