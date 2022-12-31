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طحنون بن محمد: عام أمن وسلام وخير على العالم أجمع

طحنون بن محمد: عام أمن وسلام وخير على العالم أجمع
1 يناير 2023 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات الكريم بمناسبة العام الجديد، متمنياً سموه أن يكون العام الجديد، عام أمن وسلام وخير على العالم أجمع.
وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر» أمس: «تهانينا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه وأصحاب السمو حكام الإمارات حفظهم الله، ولشعب الإمارات الكريم بمناسبة العام الجديد؛ خطوة بارزة أخرى في خطى المسيرة التنموية الرائدة نحو مستقبل مشرق، ونسأل المولى أن يكون عام أمن وسلام وخير على العالم أجمع».

الإمارات
طحنون بن محمد
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