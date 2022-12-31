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بالفيديو.. احتفالات بالعام الجديد تبهر العالم بأبوظبي ودبي

بالفيديو.. احتفالات بالعام الجديد تبهر العالم بأبوظبي ودبي
1 يناير 2023 00:23

أبهرت الإمارات العالم باحتفالات رأس السنة الجديدة 2023 التي نظمت مساء اليوم في أماكن مختلفة بإمارات الدولة.

  • وتجمع الآلاف في العاصمة أبوظبي في أماكن متعددة من المدينة لمتابعة عروض الألعاب النارية على كورنيش أبوظبي، وشهد مهرجان الشيخ زايد في الوثبة حضوراً جماهيرياً كبيراً لمتابعة الفعاليات والعروض المتنوعة التي استمرت 60 دقيقة محققاً أرقاماً قياسية عالمية.

وحضر عشرات الآلاف من مواطنين ومقيمين من مختلف أنحاء العالم لمتابعة عروض الألعاب النارية في منطقة «برج خليفة».
 

 

  

 

 

 

 

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