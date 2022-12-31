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اختتام النشاط الشتوي لمركز حميد بن راشد

اختتام النشاط الشتوي لمركز حميد بن راشد
1 يناير 2023 02:32

عجمان (وام) 

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اختتم مركز حميد بن راشد لخدمة القرآن الكريم فعاليات النشاط الشتوي الـ 11 التي انعقدت في مسجد الشيخ زايد في عجمان وعبر «منصة عجمان لتعليم القرآن الكريم عن بُعد»، بمشاركة أكثر 400 طالب وطالبة من كافة الأعمار والجنسيات.
تميزت نسخة هذا العام بالتعدد المثري في مجالات معارف القرآن الكريم وتنوع تسهيلات تعليمه، حيث تضمنت دورة للتجويد ودورات لتلقين الأطفال ودورات للحفظ المكثف ودورات للحفظ المتوسط، كما توجت الدورة بإنجاز مجموعة من المشاركين لختم القرآن الكريم.
وأقام مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم حفلاً بمناسبة اختتام النشاط، تضمن نماذج من التلاوات تناوب عليها المشاركون بالدورة، إضافة إلى تكريم المتميزين من الطلاب وفرق العمل من إداريين ومشرفين.
وقال حسين الحمادي، المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم في كلمة له خلال الحفل، إن ما تحقق يعد أحد الإنجازات المميزة لإمارة عجمان في مجال خدمة كتاب الله عز وجل، مشيداً بتوجيهات راعي المركز صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، من خلال توفير وتنويع الأنشطة والفعاليات في الإمارة، بما يعود بالنفع على كافة المواطنين والمقيمين.

مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم
عجمان
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