اختتام فعاليات مخيم الفجيرة العلمي

الفجيرة (وام)

اختتمت، أمس الأول، فعاليات مخيم الفجيرة العلمي بأنشطة تفاعلية وترفيهية، بمشاركة مميزة من الأطفال بهدف تشجيعهم في تنمية قدراتهم العلمية من خلال محاضرات وبرامج علمية. وقال سيف المعيلي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، إن المبادرات العلمية تستهدف مختلف فئات المجتمع بهدف خلق جيل مبتكر، والتي تعتبر من أولويات الأهداف الاستراتيجية للنادي والسعي إلى إيجاد بيئة محفزة لإبداعاتهم واستغلال أوقات الفراغ بشكل إيجابي وتحفيز مهاراتهم العلمية وتنميتها.

وأشار المعيلي إلى المستوى المتقدم الذي وصل له المشاركون في المخيم في تطوير قدراتهم العلمية والتي جاءت من منطلق حرص النادي على إنجاح المخيم من خلال 15 برنامجاً تدريبياً على مدار 10 أيام، إلى جانب رحلة تثقيفية وتعليمية إلى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وتنفيذ مبادرة السينما العلمية والتي تعرض بشكل مستمر أفلاماً وثائقية علمية بطابع ترفيهي وفي الهواء الطلق.