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63 طناً إنتاج مزارع أبوظبي من التين

63 طناً إنتاج مزارع أبوظبي من التين
1 يناير 2023 02:33

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن كمية الإنتاج من فاكهة التين التي تم حصرها في مزارع أبوظبي بلغت 63 طناً، وفق آخر الإحصائيات، علماً بأن «الهيئة» تضع خططاً للتوسع في زيادة زراعة أشجار الفاكهة في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، وتوضح «الهيئة» أن زراعة بعض أنواع الفاكهة لها مردود اقتصادي ومادي ينعكس على المزارعين، وهناك زيادة في كميات الفاكهة المنتجة محلياً والتي تتوافق مع طبيعة التربة والجو في الدولة.
وفيما يتعلق بـ «التين»، لفتت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى العمليات والممارسات الزراعية المختلفة عند زراعة أشجار الفاكهة «محصول التين»، مشيرة إلى أن الموسم المناسب لزراعة التين في دولة الإمارات، وكذلك أفضل موعد لنقل أشتال التين للحقل الدائم بين نوفمبر ومارس، إذ تحمل أشجار التين ثمارها جانبياً على أفرع عمرها سنتين من موعد الزراعة، ومعظم أصناف التين تعطي محصولاً واحداً في السنة «الصيفي»، والمحصول الأول: الربيعي «الدافوري» الذي ينتج عن النموات المحملة على الأفرع القديمة من السنوات الماضية، بينما المحصول الثاني هو المحصول الرئيس الذي ينشأ عن نموات السنة الحالية، وينضج في شهري مايو ويونيو.
 وحددت «الهيئة» مواصفات أصناف التين الجيد التي تزرع في الحقل، حيث يجب مراعاة التالي: «الغرض من الاستهلاك «طازج، مجفف أو للتصنيع»، متحمل للظروف الجوية المحلية، نمو خضري كثيف ومجموع جذري جيد، ذو إنتاجية عالية، ثماره لها مواصفات تسويقية جيدة كالطعم والحجم، ولديها مقاومة جيدة للآفات».

موعد الحصاد
فيما يتعلق بطرق التعرف على الموعد المناسب للحصاد، فتشمل على، سبيل المثال، سهولة انفصال الثمار من الأفرع، يجب قطف ثمار التين عندما تكون قريبة من نضجها الكامل، لون جلد الثمار وصلابة اللحم هي دلائل يمكن الاعتماد عليها في تحديد اكتمال النمو والنضج، وفي بعض أصناف التين كصنف Black Mission «وهو صنف أسود»، لا بد أن يكون لون الثمار ما بين البنفسجي الفاتح والداكن، وذلك أفضل من أن يكون أسود، وليونة أنسجة الثمار، بحيث تكون طرية عند وصولها لمرحلة النضج.

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تجهيزات الزراعة
عند تجهيز الأرض لزراعة التين، يراعى حراثة الأرض وتسويتها والتخلص من الأعشاب الضارة، وتخطيط الأرض بتحديد نقاط الزراعة والمسافات بين الأشتال المراد زراعتها، بحيث تكون 5x5م بين الأشجار، وحفر الجور بعمق 50x50x50 سم، خلط السماد العضوي بمعدل 15 - 20 كغم والأسمدة المركبة (N-P-K 18:18:5) وسوبر فوسفات ثلاثي 100 جم لكل منهما بالجورة، ليتم تجهيز مهد لزراعة الشتلة، ويتم الري لمدة أسبوع قبل الزراعة لتحليل السماد، وجعل العناصر الغذائية ميسرة للامتصاص من قبل جذور النبات، ونزع أكياس الأشتال برفق، بحيث نحافظ على كتلة التربة حول المجموع الجذري وعدم خلخلتها للمحافظة على الشعيرات الجذرية، وتنزيل المجموع الجذري في الجور المجهزة والمحافظة على النبات قائم بالحوض، ومن ثم ردم الجورة بالتربة المناسبة مع مراعاة سد الفراغات البينية حول الجذور بالضغط جيداً على التربة حول الأشتال المزروعة، ري الأشتال بعد الزراعة مباشرة رياً غزيراً.

حماية المجموع الخضري
عند نقل الأشتال المراد غرسها يجب تجنب الأضرار بالمجموع الخضري، كما يجب وضع الأشتال بعد وصولها إلى المزرعة في مكان مظلل، والحذر عند زراعة الأشتال في الجور المخصصة للزراعة لتجنب الأضرار بالمجموع الجذري أو منطقة الطعم، إلى جانب وضع الدعامات المناسبة للشتلة بعد زراعتها، خاصة الأشتال الصغيرة والرهيفة، وذلك لحمايتها من الميل بفعل الرياح.

 

أبوظبي
التين
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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