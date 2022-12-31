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محمد بن راشد: عام مضى لم تتوقف دولة الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل

محمد بن راشد: عام مضى لم تتوقف دولة الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل
31 ديسمبر 2022 13:51

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن عام مضى لم تتوقف دولة الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «عام مضى لم تتوقف دولة الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل.. وعام قادم نعد العالم فيه بشيء أجمل.. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير.. كل عام والشعوب العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بخير وسعادة وتقدم.. 2023 عام خير وسلام بإذن الله على الجميع».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
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