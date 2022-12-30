سلطان بن خليفة يحضر حفل زفاف جماعي في مجلس الوقن بالعين

العين (وام)

حضر سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفل الاستقبال الذي نظمته «مجالس أبوظبي» في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة بمناسبة الزفاف الجماعي لـ12 عريساً، والذي أقيم في مجلس الوقن بمدينة العين، وهنأ سموه العرسان وأهليهم، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وأعرب عبدالله بن وريقه العامري، رئيس لجنة مجلس الوقن، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لتشجيعها الأعراس الجماعية التي تهدف إلى دعم شباب الوطن وتخفيف أعباء حفلات الزفاف، بما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم المعطاء.

من جانبهم، أعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم لقيادة الدولة الحكيمة التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمهم بما يكفل لهم حياة أسرية مستقرة ملؤها السعادة والرفاه. وتخلل حفل الاستقبال -الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب العرسان- عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج التي تعبر عن هذه المناسبة.