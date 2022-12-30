«إسلامية دبي» تنظم ندوة أفضل ممارسات التوعية الدينية

دبي (الاتحاد)

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح أمس الندوة الأولى في «أفضل الممارسات والتجارب في التوعية الدينية» والتي نظمتها إدارة التثقيف والتوجيه الديني في مقر الدائرة بالممزر بمشاركة متخصصين في التوعية الدينية من 6 جهات حكومية وخاصة على مستوى الدولة.

وبحضور محمد علي بن زايد المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالدائرة، وخليفة حسن خلف مدير إذاعة القرآن الكريم بالشارقة، والدكتور عبدالله الأنصاري وسعود الحمادي من مركز إرادة للعلاج والتأهيل، وراشد سالم الجنيبي مدير مركز المعلومات الإسلامي، والدكتورة مريم محمد الكلباني من دار زايد للثقافة الإسلامية، وعلي صالح المهري نائب المشرف العام لشبكة بينونة للعلوم الشرعية.

قدم للندوة وألقى كلمة الدائرة هلال الفيلي رئيس قسم الاتصال المؤسسي شاكراً الحضور من الجهات الخارجية والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في الندوة، ونقل لهم تحيات الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة، منوهاً بأن هذا العمل المثمر بين الدائرة والجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات هو نتاج جهود سنوات جمعت خلال الساعات لنتبادل فيها المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال التوعية الدينية.

عقدت الندوة على جلستين وبينهم استراحة، وتم فيها عرض خلاصة تجارب وممارسات 6 جهات حكومية وخاصة. وعرض راشد الجنيبي مدير مركز المعلومات الإسلامي أهم إنجازات وممارسات وتجارب المركز في مجال التوعية الدينية. وقدمت العرض الثاني الدكتورة مريم الكلباني رئيس قسم الثقافة الإسلامية لدار زايد للثقافة الإسلامية، وعرضت تجربة دار زايد للثقافة الإسلامية في مجال التوعية الدينية (أساليب وممارسات) تضمنت 7 خدمات رئيسية.