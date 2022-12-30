السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«إسلامية دبي» تنظم ندوة أفضل ممارسات التوعية الدينية

«إسلامية دبي» تنظم ندوة أفضل ممارسات التوعية الدينية
31 ديسمبر 2022 01:40

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نجاحات في قطاعات الفنون والترفيه خلال 2022
مهرجان الشيخ زايد.. 60 دقيقة ألعاب نارية و3000 طائرة «درون»

عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح أمس الندوة الأولى في «أفضل الممارسات والتجارب في التوعية الدينية» والتي نظمتها إدارة التثقيف والتوجيه الديني في مقر الدائرة بالممزر بمشاركة متخصصين في التوعية الدينية من 6 جهات حكومية وخاصة على مستوى الدولة.
وبحضور محمد علي بن زايد المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد بالدائرة، وخليفة حسن خلف مدير إذاعة القرآن الكريم بالشارقة، والدكتور عبدالله الأنصاري وسعود الحمادي من مركز إرادة للعلاج والتأهيل، وراشد سالم الجنيبي مدير مركز المعلومات الإسلامي، والدكتورة مريم محمد الكلباني من دار زايد للثقافة الإسلامية، وعلي صالح المهري نائب المشرف العام لشبكة بينونة للعلوم الشرعية.
قدم للندوة وألقى كلمة الدائرة هلال الفيلي رئيس قسم الاتصال المؤسسي شاكراً الحضور من الجهات الخارجية والمؤسسات الحكومية والخاصة المشاركة في الندوة، ونقل لهم تحيات الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة، منوهاً بأن هذا العمل المثمر بين الدائرة والجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات هو نتاج جهود سنوات جمعت خلال الساعات لنتبادل فيها المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال التوعية الدينية.
عقدت الندوة على جلستين وبينهم استراحة، وتم فيها عرض خلاصة تجارب وممارسات 6 جهات حكومية وخاصة. وعرض راشد الجنيبي مدير مركز المعلومات الإسلامي أهم إنجازات وممارسات وتجارب المركز في مجال التوعية الدينية. وقدمت العرض الثاني الدكتورة مريم الكلباني رئيس قسم الثقافة الإسلامية لدار زايد للثقافة الإسلامية، وعرضت تجربة دار زايد للثقافة الإسلامية في مجال التوعية الدينية (أساليب وممارسات) تضمنت 7 خدمات رئيسية.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن: القضاء على 700 «داعشي» في 2022
اليوم 01:46
بايدن متحدثاً خلال القمة الأميركية الأفريقية (إرشيفية)
عربي ودولي
أفريقيا محل تنافس كبير بين القوى الدولية
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©