بلدية الظفرة تحدد متطلبات السلامة خلال التقلبات الجوية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

دعت بلدية منطقة الظفرة الأهالي وسكان المنطقة إلى توخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرقات عند تأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتساقط الأمطار، ودعت السكان للتواصل على أرقام الطوارئ التابعة لها في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ وسقوط أو ميلان أعمدة الإنارة وكذلك العلامات المرورية.

وحددت البلدية مجموعة من الإجراءات الواجب الالتزام بها داخل مواقع العمل خلال التقلبات الجوية، وذلك لضمان أمن وسلامة العاملين في تلك المواقع والسكان، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين، وأكدت على الشركات العاملة أهمية التقييد التام بكل معايير الأمن والسلامة، وتأمين بيئة العمل الصحية والآمنة والخالية من أي أخطار يمكن أن تهدد سلامتهم.

وتتضمن الإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل العاملين في مواقع العمل، ضرورة تثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول موقع العمل، بينما يتضمن الإجراء الثاني إيقاف الأنشطة المتعلقة بعمليات الرفع بوساطة الرافعات البرجية والمتحركة والمنصات المعلقة.

أما الإجراء الثالث فيتعلق بالتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، والرابع تنبيه جميع العمال والموظفين بالإجراءات اللازم اتخاذها وضرورة توخي الحيطة والحذر والخامس التأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة والسادس التأكد من إيقاف عمليات الهدم والآليات المستخدمة والسابع إيقاف جميع الأعمال في المناطق المرتفعة والمفتوحة، وإيقاف حركة المعدات والمركبات الثقيلة والثامن إزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة.