197 بلاغاً خلال تقلبات الطقس الماضية برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شهدت إمارة رأس الخيمة، خلال اليومين الماضيين سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين الغزيرة والمتوسطة على مناطق متعددة من الإمارة، وكانت الجهات المتخصصة في الإمارة على استعداد للتعامل مع هذه الحالات والظروف الجوية، سواء التعامل مع البلاغات التي تلقتها دائرة الخدمات العامة في الإمارة أو الجهات الأمنية الأخرى.

وأصدرت «خدمات رأس الخيمة» عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أرقام وطرق التواصل معها في حالة الحاجة لخدماتها.

وأوضح المهندس خالد العلي، مدير عام «خدمات رأس الخيمة»، أن فريق طوارئ الأمطار في الدائرة ينجز خلال هذه الظروف عشرات المهام الخدمية، لتدارك تداعيات هطول الأمطار وجريان الأودية، في مختلف مناطق الإمارة، والتي تلقتها غرفة الطوارئ في الدائرة، على الرقم المجاني (8008118)، وبرامج التواصل الاجتماعي وخدمة «الواتساب».

وقال: إن دائرة خدمات رأس الخيمة وزعت موظفين لمعاينة الأضرار والصهاريج والمضخات لسحب المياه المتراكمة في المناطق السكنية المنخفضة، والطرق الحيوية، مؤكداً أنها خصصت أرقاماً لاستقبال بلاغات الأهالي حول سقوط الأشجار وتجمع المياه وسقوط وميلان أعمدة الإنارة وتضرر وانهيارات الطرق.

وأوضح العلي أن فرق الطوارئ بدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة تمكنت من احتواء الحالة المدارية التي شهدتها الإمارة، مبيناً أن الدائرة تعاملت مع عدد من الشكاوى والبلاغات وصلت إلى حوالي 197 تنوعت ما بين تجمع لمياه الأمطار، وإغلاق عدد من التقاطعات المرورية وغيرها من البلاغات والتي خصص لها فريق عمل مكون من 147 موظفاً وتم تحريك 67 صهريجاً و25 مضخة بإجمالي 4089 تريب والتي تم جمعها في منطقة الرمس وجلفار والظيت والرفاعة ومنطقة خزام.

وأشار العلي إلى أن إجمالي كمية المياه التي تم سحبها وتصريفها بلغ 20445000 جالون.