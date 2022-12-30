حمدان بن زايد: وجهات سياحية وسكنية استثنائية في الظفرة

الظفرة (وام)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس، «باب النجوم - منتجع بطين ليوا»، المنتجع الصحراوي الجديد في منطقة الظفرة، والذي تم تنفيذه من قبل شركة مدن العقارية، مؤكداً سموه أن هذا الافتتاح يأتي في وقت تشهد فيه منطقة الظفرة خطى متسارعة في تشييد وجهات سياحية وسكنية استثنائية بما يتماشى مع استراتيجيات النمو والخطط الحكومية.

واستمع سموه عقب وصوله إلى شرح مفصل عن المشروع الذي تم تصميمه للعائلات والأفراد والزوار الذين يتطلعون إلى وجهات التخييم الخاصة بالسياحة الصحراوية وإعادة التواصل مع المناظر الطبيعية الخلابة في أجواء من الراحة والرفاهية.

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المنتجع يسهم في تعزيز السياحة الصحراوية، وإثراء باقة المشاريع المبتكرة في المنطقة، بما يؤهلها لتتبوأ مكانة متميزة في المشهد السياحي في دولة الإمارات.

وقام سموه بعد ذلك بجولة في مرافق وفلل المنتجع التي توفر تجربة صحراوية متميزة، مع إمكانية الاختيار من مجموعة من الفلل الخاصة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو 3 غرف نوم، والتي تمزج بين نموذج المعيشة الفاخرة مع عناصر صديقة للبيئة والصحراء.

ووجّه سموه الشكر إلى فريق العمل في المشروع من جهات عامة وخاصة، وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها شركة مدن العقارية للارتقاء بالقطاعين السياحي والعقاري في إمارة أبوظبي.

وسائل الراحة والخدمات

وتضم جميع أماكن الإقامة في منتجع بطين ليوا، وسائل راحة وخدمات مميزة للعطلات نهاية الأسبوع المعتادة، وتحتوي على مسبح خاص ومقاعد للاسترخاء وفناء ومنطقة مخصصة لإشعال النار مُطلة على الكثبان الرملية وغروب الشمس.

بنية تحتية استثنائية

من جانبه، قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية «يأتي افتتاح باب النجوم - منتجع البطين ليوا، ليؤكد التزامنا بتطوير وجهات مميزة ترتقي بمكانة أبوظبي وجهةً سياحيةً عالمية تساعد على استكمال الجهود الدؤوبة في بناء بنية تحتية استثنائية لقطاع السياحة في الإمارة، مع مراعاة الالتزام بمعايير البيئة التي تلزم بالوصول إلى صفر نفايات وكربون وبلاستيك».

وأضاف: «إن المنتجع هو الوجهة الخامسة التي قمنا بافتتاحها هذا العام في أبوظبي، ما يعد دليلاً على مساعينا الرامية نحو تلبية احتياجات المقيمين والزوار في مجال السياحة والترفيه».

الحضور

حضر الافتتاح، معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله الساهي، العضو المنتدب لشركة مدن العقارية، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وبيل أوريجان، المدير التنفيذي لشركة مدن العقارية، وعدد من كبار المسؤولين.