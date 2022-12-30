مؤتمر الإمارات لجراحة الأوعية الدموية ينطلق 7 يناير

دبي (الاتحاد)

تنطلق في دبي فعاليات مؤتمر الإمارات لجراحة الأوعية الدموية الذي تنظمه شعبة جراحة الأوعية الدموية بجمعية الإمارات الطبية يومي 7 و8 يناير المقبل بمشاركة العديد من الجمعيات العالمية والإقليمية لجراحة الأوعية الدموية.

يقدم المؤتمر - الذي سيقام في فندق «إنتركونتيننتال فستيفال سيتي» - برنامجا علميا غنيا وأكثر من 15 ورشة عمل ويوفر التعليم الطبي المستمر للأطباء والمتخصصين بهذا المجال بهدف تحسين وتطوير مهاراتهم والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وقالت الدكتورة دينا القدرة رئيسة شعبة الإمارات لجراحة الأوعية الدموية إنه مع توفر كل البحوث والممارسات والتكنولوجيا الجديدة تغيرت جودة الرعاية في جراحات الأوعية الدموية بشكل جذري لافتة إلى أن هذا المؤتمر سيمكن الأطباء المتخصصين وكافة المشاركين من الاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل السبل للوقاية من أمراض الأوعية الدموية وإدارتها لا سيما في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى مشاركة أكثر من 500 متخصص من أنحاء العالم في المؤتمر الذي سيركز على عدد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات الحديثة وأحدث التطورات حول جراحة الأوعية الدموية على مدار يومين منوهة بأن اللجنة العلمية للمؤتمر تضم أكثر من 65 متحدثًا دوليًا خلال المحاضرات والجلسات والندوات وورش عمل التي يتضمنها برنامج المؤتمر وتسليط الضوء على أحدث التطورات في البحوث العلمية والدراسات وكيفية نشر الوعي حول أهمية علاج أمراض الأوعية الدموية.

وقال الدكتور إبراهيم رضا رئيس اللجنة العلمية لشعبة الإمارات لجراحة الأوعية الدموية إن التدريب والتعليم المناسبين لأخصائيي الرعاية الصحية يعد مكونًا أساسيًا في أي استراتيجية وطنية للوقاية والسيطرة لإدارة أمراض جراحة الأوعية الدموية.. لافتا إلى أن ورش العمل بالمؤتمر ستركز على التدريب العملي حول أحدث المستجدات والتقنيات لجراحة الأوعية الدموية مع التركيز على أحدث الإرشادات التوجيهية على العلوم الجديدة في القدم السكرية ودعامة الشريان السباتي والأجهزة الجديدة في تكوين الأوعية الدموية للناسور الشرياني الوريدي وغير ذلك الكثير.