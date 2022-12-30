بلدية أبوظبي تنظم «مهرجان مدينة الرياض»

دبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة، «مهرجان مدينة الرياض» خلال الفترة من 29 ديسمبر 2022 وحتى 1 يناير 2023، بالتعاون مع شركة الدار العقارية، ووزارة الداخلية- مركز حماية الطفل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في: مديرية المرور والدوريات وإدارة الشرطة المجتمعية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ومجموعة برجيل القابضة.

ويفتح المهرجان أبوابه للجمهور على مدى 4 أيام متتالية من الساعة 4:30 عصراً إلى 11:00 مساءً، حيث يهدف إلى تنظيم فعاليات مجتمعية ترفيهية موسمية لخلق وجهة ترفيهية تناسب كافة أفراد الأسرة، ولدعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب والأسر الإماراتية المنتجة والجاليات المقيمة على أرض الدولة.

وتتضمن فعاليات المهرجان الكثير من العروض الترفيهية والتشويقية اليومية الممتعة مثل: عروض الساحر، وعروض الفرقة الموسيقية، وعروض الألعاب النارية، وعروض الكلاب البوليسية، وعروض ومسابقات المسرح، والكثير من الألعاب المخصصة للأطفال، وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي تم اختيارها بعناية لتناسب كافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى الأكشاك المخصصة لعرض منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدد من الشباب والأسر الإماراتية المنتجة والجاليات المقيمة، والتي تضم مجموعة واسعة من المنتجات والمأكولات الشعبية.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على تنظيم العديد من المهرجانات المجتمعية الترفيهية المشابهة من خلال مراكزها الفرعية في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والأسر الإماراتية المنتجة، ضمن فعاليات ترفيهية تساهم في إسعاد كافة شرائح وأفراد المجتمع.