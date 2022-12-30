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«كهرباء دبي» تستعرض دور الشباب في مسيرة التنمية المستدامة

«من مشاركات مجلس شباب» كهرباء دبي» (وام)
31 ديسمبر 2022 01:40

دبي (وام) 

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استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي دور مجلس الشباب التابع لها، في مد جسور التواصل مع مجالس الشباب في مختلف أنحاء الدولة. فمنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2022، نظم المجلس أكثر من 65 فعالية، و25 محاضرة توعوية، و4 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 9 منتديات ومؤتمرات عالمية.
وتولي الهيئة، أهمية كبرى لدعم الشباب واستثمار طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، وتضم الكوادر البشرية في الهيئة 3.397 من الموظفين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، بنسبة 30% من الموظفين.
واستضاف 6 وفود ضمن برنامج زيارات المقارنات المعيارية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في اثنين من البرامج الوطنية والعالمية خلال عام 2022، كما أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.
وأثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على جهود مجلس شباب الهيئة الحثيثة للمساهمة في تحقيق أهداف الهيئة لاستثمار الطاقات الشابة وتمكينها وتأهيلها، بما يعزز مشاركتها البنّاءة في دفع عجلة التنمية المستدامة. من جهتها، قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة وأول الفائزين بوسام دبي للموظف الشاب ضمن جوائز دبي للتميز الحكومي 2021، إن المجلس يكثف جهوده لمواكبة مسيرة الهيئة الهادفة إلى تعزيز دور الشباب في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات العالمية، ومن أبرزها تلك المتعلقة بالتغير المناخي والحياد الكربوني.
وشارك مجلس الشباب في جلسات نقاشية أقيمت على هامش أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تم تنظيمه في الفترة من 28 إلى 31 مارس 2022 في فندق أتلانتس النخلة، دبي، للمرة الأولى في المنطقة. وضمن برنامج «شباب الطاقة النظيفة» الذي أطلقه مركز الابتكار التابع للهيئة، شارك مجلس شباب الهيئة في باقة من الجلسات التعليمية المبتكرة وورش العمل التدريبية.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للشباب 2022، نظم مجلس شباب الهيئة سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية حول استثمار الطاقات الشابة لدفع عجلة التنمية المستدامة.

دبي
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