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31 مارس آخر مهلة للتسجيل في الجامعات والبعثات الخارجية

وزارة التربية والتعليم
31 ديسمبر 2022 01:41

دينا جوني (دبي) 

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أعلنت وزارة التربية والتعليم أن آخر مهلة للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024 سيكون في 31 مارس المقبل، داعية طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي إلى الاطلاع على جميع متطلبات التقديم والتسجيل، وذلك بعد حصر مؤسسات التعليم العالي التي يمكن ارتيادها والمتوفرة ضمن لوائح وزارة التربية.
ولفتت الوزارة  إلى أن البعثات الخارجية تستهدف مواطني الدولة من خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، والراغبين بالحصول على بعثه دراسية لبرامج البكالوريوس، فيما يمكن لطلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات التقديم على خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي. 
ووضعت الوزارة شروطاً عدة لطلب الحصول على بعثة خارجية، منها ألّا يكون الطالب حاصلاً على بعثة أو منحة دراسية كاملة من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث داخل أو خارج الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بمتطلبات أخرى، موضحاً فيه تواريخ بداية ونهاية الدراسة والتكلفة الإجمالية للدراسة.
وحددت الوزارة شروطاً يجب مراعاتها عند اختيار مؤسسة التعليم العالي في طلب القبول، تتمثل في أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة، وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص وفي التصنيف العام بحسب القوائم المعتمدة من الوزارة في جميع دول الابتعاث، ما عدا أميركا وبريطانيا وأستراليا، وتستثنى جامعة «بيركلي كوليدج أوف ميوزك» في الولايات المتحدة الأميركية لدراسة برامج الموسيقى من شروط التصنيف. 
وتشترط الوزارة أن تتم معادلة وتصديق المؤهل السابق من قبلها، وأن يلتزم يلتزم بالمدة المطلوبة للانتظام في الدراسة بما لا يتعارض مع نظام معادلة الشهادات، وأن يكون لائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة.
وشددت على أهمية اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية، وأن يوفر شهادة إعفاء أو تأجيل أو إنهاء من الخدمة الوطنية للطلبة الذكور، وأن يوقع إقراراً بالالتزام بقانون البعثات والمساعدات الدراسية ولوائحه التنفيذية وأي إقرارات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة من ضمن متطلبات الابتعاث.

مؤسسات التعليم العالي
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
الصف الثاني عشر
طلبة الصف الثاني عشر
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