الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج 124 طالباً

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سلم جمال سالم الطريفي رئيس الجامعة القاسمية شهادات التخرج للفوج الرابع من طلبة الجامعة.

وجرى الاحتفال الذي أقيم صباح أمس الأول بمسرح الجامعة القاسمية لتخريج طلبتها للعام الأكاديمي 2022/2023 في حضور أعضاء مجلس الأمناء ومدير الجامعة ونواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ولفيف من المدعوين.

بلغ عدد خريجي الفوج الرابع 124 طالباً وطالبة يمثلون 34 جنسية في كلياتها الخمس وهي كلية الشريعة والدراسة الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال وكلية القرآن الكريم. وألقى الطريفي رئيس الجامعة القاسمية كلمة خلال الاحتفال، استعرض من خلالها ما أنجزته الجامعة القاسمية منذ تأسيسها بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتواصل الجامعة القاسمية عطاءها العلمي كصرح أكاديمي يشع بنوره في أرجاء العالم بين مختلف الجامعات وتستقطب الطلبة من مختلف دول العالم لينهلوا من معارفها، ويعودوا إلى أوطانهم سفراء للإسلام السمح والمعتدل كما يريد صاحب السمو حاكم الشارقة.

ثم ألقى الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية، كلمة هنأ فيها خريجي الفوج الرابع مؤكدا أن الجامعة القاسمية تضم نخبا متميزة من الأساتذة والكوادر الوظيفية والطلبة وصارت حلما يراود عشاق المعرفة فقد تقدم للعام الأكاديمي 8 ألاف طالب وطالبه لنيل فرصة الدراسة بها وزادت رقعة الطلبة القادمين من مختلف دول العالم حتى بلغت الجنسيات في هذا العام الأكاديمي 113 جنسية.

بعدها كرم جمال سالم الطريفي الخريج أيمن حساني من دولة كوسوفا لفوزه بجائزة الجامعة للخريج المتميز.