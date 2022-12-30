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«القومي للبحوث بمصر»: «خليفة التربوية» منصة للنهوض بالبحث العلمي

وفد «خليفة التربوية» خلال زيارته مقر «المركز القومي للبحوث» في القاهرة (من المصدر)
31 ديسمبر 2022 01:40

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الدكتور حسين درويش، رئيس المركز القومي للبحوث العلمية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أن جائزة خليفة التربوية شكلت منذ انطلاق مسيرتها رافداً حيوياً لدعم التميز في التعليم والبحث العلمي بما يجعلها منصة رائدة لترسيخ التميز على الصعيد الأكاديمي. وأشار إلى أن المركز يعتز بتوثيق التعاون وطرح البرامج والمبادرات المشتركة مع الجائزة إذ يضم المركز أكثر من 6 آلاف عالم وباحث يقدمون بحوثاً علمية ودراسات تطبيقية في مختلف تخصصات العلوم الطبية والهندسية والزراعية والصناعية والتقنية والبيئية، إضافة إلى مراكز تميز للبحث العلمي في تغير المناخ والطفولة المبكرة وغيرها من المجالات التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية لرسالة وأهداف الجائزة وكذلك المركز.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر المركز بمنطقة الدقي في القاهرة وفد جائزة خليفة التربوية برئاسة محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء الجائزة، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة.
وأكد أن التعاون مع جائزة خليفة التربوية يحظى باهتمام المركز خاصة في ضوء ما نحمله كعلماء وباحثين ومصريين لدولة الإمارات العربية المتحدة من محبة وتقدير واعتزاز بالعلاقات الأخوية التي تمثل نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء في الوطن العربي.
وأشاد محمد سالم الظاهري بتميز المركز وعراقته والتي تمتد لحوالي 9 عقود وما يقدمه من إسهامات علمية رائدة تُشكل أحد الركائز الأساسية لدعم مسيرة البحث العلمي في جمهورية مصر العربية والمنطقة مما يجعل التعاون مع المركز يحقق أهداف الجائزة في نشر ثقافة التميز محلياً وعربياً ودولياً.
وأشارت أمل العفيفي إلى أهمية هذه الزيارة التي تشكل نقطة انطلاق جديدة للتعاون بين الجانبين خاصة في ضوء ما تحمله جائزة خليفة التربوية من رسالة رائدة في الارتقاء بالأداء التعليمي واستشراف مستقبل بيئة التعلم والبحوث العلمية التي تمثل أحد المحاور الأساسية في بناء التنمية الوطنية على المستويات كافة.
من جهتها تطرقت الدكتورة سعاد السويدي خلال اللقاء إلى مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر والذي يتم قبول الطلبات به للدورة الحالية حتى 28 فبراير المقبل.. مؤكدة أهمية ما تقوم به الجائزة حالياً من توعية وتعريف بهذا المجال الذي من شأنه أن يحتفي بإبداعات العلماء والباحثين في هذا المركز القومي المتميز وتسليط الضوء على ما قدموه من إسهامات علمية في ملفات حيوية كالأمراض الوراثية وتشوهات الأجنة ورعاية الطفولة المبكرة بصورة شاملة.
من جانبه أشار الدكتور خالد العبري إلى أن البحث العلمي يحظى باهتمام كبير من قبل جائزة خليفة التربوية، ويمثل قطاع التعليم العالي أحد المحاور البارزة للمجالات المطروحة في الجائزة منذ انطلاق مسيرتها في العام 2007 إذ يندرج تحته مجالات التعليم العالي - فئة الأستاذ الجامعي المتميز والإبداع في تدريس اللغة العربية - فئة الأستاذ الجامعي المتميز والبحوث التربوية والدراسات الخاصة بأدب الطفل.

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