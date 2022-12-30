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أبوظبي تتزين احتفاءً بالعام الجديد

تشكيلات ضوئية تزين أحد شوارع العاصمة (تصوير: مصطفى رضا)
31 ديسمبر 2022 01:41

هالة الخياط (أبوظبي)

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زينت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الشوارع والجسور في جزيرة أبوظبي بمئات اللوحات والتشكيلات الهندسية المضيئة احتفاءً بالعام الميلادي الجديد 2023، بهدف إدخال السعادة على نفوس أفراد المجتمع مع استقبال العام الجديد.
وعملت البلدية على تركيب تشكيلات ضوئية متنوعاً على شارع كورنيش أبوظبي، وشارع الملك عبدالله، وشارع الميناء، وعلى 5 جسور في أماكن متفرقة، حيث تتميز التشكيلات الضوئية بألوانها الجذابة من الأبيض والأصفر وتناسق حركاتها الوميضية التي تعبر عن البهجة والتفاؤل بالعام الجديد.
وتزينت اللوحات والتشكيلات الهندسية المضيئة بالرقم 51، الذي تم تركيبه على عدد منها تعبيراً عن تزامن عام 2023 مع مرور 51 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، وتيمناً ببداية أعوام قادمة من الإنجازات والمكتسبات التي تدفع بمسيرة التطور والتقدم، وترسخ المكانة العالمية التي وصلت إليها الإمارات بين مختلف دول العالم في كافة المجالات.
وتراعي البلدية أثناء تركيب الإضاءات والزينة إجراءات السلامة من حيث استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان من ناحية على استخدام أفضل أنواع الكابلات الكهربائية لإتمام مشروع الزينة وذلك حفاظا على سلامة الجمهور. كما تأخذ بعين الاعتبار اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية بحيث لا تؤثر على مستخدمي الطرق وذلك حفاظاً على سلامتهم.

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