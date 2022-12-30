30 موقعاً للاحتفال بـ«رأس السنة» في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة تأمين الأحداث الدولية والمحلية بدبي تحديد 30 موقعاً للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في غرفة عمليات إعمار، للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2023، برئاسة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة رئيس اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي بالنيابة.

وخلال المؤتمر، أكد اللواء سيف مهير المزروعي، أن اللجنة أنهت استعداداتها بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية البالغ عددها 48 جهة، ووضعت جميع إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوار، بقوة بشرية تبلغ 10 آلاف و597 عنصراً، و 5800 رجل أمن، و1420 متطوعاً، و3651 من الدوريات والآليات، و45 زورقاً بحرياً، وذلك في مواقع الاحتفالات ومشاهدة العروض والألعاب النارية، والبالغ عددها 30 موقعاً في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يتيح للجميع متابعة الفعاليات من دون التكدس في مناطق بعينها.

كما أكد اللواء المزروعي على أهمية تكاتف الجميع لإنجاح هذه الفعاليات الكبرى، خاصةً فيما يتعلق بتنظيم حركة السير، وتخفيف الازدحامات المرورية عبر المراقبة الذكية للطرق باستخدام 10 آلاف كاميرا، وعن طريق إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل التابع لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبر خطة أمنية مشتركة وموحدة كل حسب اختصاصه، لتأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية، إضافة إلى تأمين حركة السير خلال رأس السنة الميلادية 2023.

ودعا اللواء المزروعي أفراد الجمهور إلى التخطيط المبكر لحضور الفعاليات ما يمنح الجميع فرصة الاستمتاع في أجواء آمنة، والتعاون مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات المرورية تفادياً للازدحامات، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و 901، أو التوجه لأقرب موقع لأفراد الشرطة، موضحاً أنه سيتم توفير عدد من خيم الإمداد وسط مدينة دبي، وذلك لتقديم العديد من الخدمات والتي من بينها المفقودات والمعثورات، والإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال وتقديم العون للأطفال التائهين.

وخلال المؤتمر، تم الإعلان عن المسارات المحددة لوصول الجمهور إلى منطقة برج خليفة من محطات المترو، عبر ثلاثة مسارات، وأكد اللواء المزروعي أن اللجنة أعدت خطة متكاملة للجمهور الراغبين في الوصول إلى مناطق الألعاب النارية بعد نزولهم من محطات المترو، حيث سيتم فرز الفئات الأخرى عن العائلات ضمن مسارات محددة، إضافة إلى تحديد المخارج مخارج الطوارئ.

ونوه بأنه سيتم إغلاق محطة برج خليفة وجسر المترو الواصل إلى دبي مول عند الساعة الخامسة عصراً أو في حال زيادة الأعداد عن الطاقة الاستيعابية للمحطة، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم تحديد مناطق مسارات الجمهور داخل دبي مول.

بدوره تطرق أحمد المطروشي إلى استعدادات «إعمار» لاحتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة، عبر عرضها السنويّ الضخم الذي يشاهده مئات الآلاف ممّن ينضمون إلى الاحتفالات السنوية ويتابعون العروض الضخمة لليزر والضوء والألعاب النارية في وسط مدينة دبي استقبالاً للعام 2023.



بوليفارد

أوضح أحمد المطروشي، أنه سيتم إغلاق بوليفارد الشيخ محمّد بن راشد عند الساعة السادسة مساءً، وهو ما يستوجب على الزوّار ممّن لديهم حجوزات تشمل مواقف السيّارات في أحد الفنادق أو المطاعم الوصول قبل الموعد المحدد، مشيراً إلى توفير مواقف للسيارات في دبي مول إلى حين بلوغ الطاقة الاستيعابيّة القصوى، وأنه لن يتمكن الأفراد من الدخول إلى مواقف السيارات بعد إغلاق الطرق المحيطة بها.وأكد العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ للدفاع المدني بدبي، استكمال جاهزية استعدادات الدفاع المدني بدبي لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2023، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني بدبي، قسمت مواقع الاحتفال إلى ثلاثة قطاعات رئيسة هي: قطاع ديرة، وقطاع بر دبي، وقطاع جبل على الواجهة البحرية.

وقال مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ للدفاع المدني بدبي: «إن الدفاع المدني بدبي، نفّذ عدداً من تمارين الإخلاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مواقع الفعاليات والأنشطة، لضمان تأمين سلامة الجمهور ووقايتهم وإسعادهم في بيئة آمنة، كما قامت فرق الدفاع المدني بدبي بمهام تفتيش المباني والمنشآت التي ستقام فيها الفعاليات، للتأكد من توافر اشتراطات الوقاية والسلامة وأنظمة الحماية من الحريق، وأبرزها برج خليفة والمنشآت المجاورة له والتي بلغت 68 مبنى، لضمان جاهزية بيئة السلامة فيها لاستقبال الجمهور في وقت الاحتفال، وتم تدريب جميع الكوادر على التعامل مع كل المخاطر المحتملة باحترافية تامة».

ومن جهتها، أكدت هيئة الطرق والمواصلات ممثلة في بدر الصيري، أنه سيتم إدارة الحركة المرورية وحركة التنقل في ليلة رأس السنة الميلادية من مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق التابع لهيئة الطرق والمواصلات، والذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، إلى جانب تواجد فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية وتنقل الزوار خلال ليلة رأس السنة في مختلف المناطق الحيوية في دبي، وتحديداً في منطقة برج خليفة.