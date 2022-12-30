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ضبط ثلاثة أحداث يعتدون على مال الغير في دبي

ضبط ثلاثة أحداث يعتدون على مال الغير في دبي
31 ديسمبر 2022 01:41

دبي (الاتحاد)

قام ثلاثة أحداث بالاعتداء على مال الغير بقصد اللهو واللعب، وذلك بعد دخولهم إحدى الحضانات بإمارة دبي، عبر كسر بابها الخارجي، وإتلاف كاميرات المراقبة في مكان الواقعة. وأفادت حمده محمد أهلي رئيس نيابة مساعد بنيابة الأسرة والأحداث، أن بلاغاً ورد لشرطة دبي، من أحد المقيمات (مالكة الحضانة) يفيد بحصول اتلاف لكاميرات المراقبة في الحضانة، وتكسير للباب الخارجي لها، وذلك عند القدوم لافتتاحها صباحاً، بعد أن كانت مقفلة مساء اليوم السابق.

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وبعد المتابعة وجمع الاستدلالات تم التوصل للأحداث الثلاثة، وبالتحقيق مع اثنين منهم (أشقاء)، اعترفا بارتكابهما الجناية، بقصد اللهو واللعب، مع الجاني الثالث والذي لاذ بالفرار. وقررت النيابة العامة في دبي حفظ الدعوى الجزائية للمتهمين، وذلك لانقضائها بالصلح، وتنازل المدعية عن حقها الشخصي، وجرى كف البحث عنهما.

دبي
الإمارات
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