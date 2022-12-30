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«الداخلية» تطلع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية

خلال زيارة وفد «الداخلية « لشرطة أبوظبي (وام)
31 ديسمبر 2022 01:40

أبوظبي (وام) 

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اطلع وفد من وزارة الداخلية على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والممارسات المطبقة في قطاع أمن المجتمع. والتقى العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع الوفد الزائر برئاسة العميد سلطان أحمد الزعابي مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، وتم استعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة. وأكد العميد أحمد مسعود حرص شرطة أبوظبي على تعزيز علاقات التواصل مع وزارة الداخلية الرائدة في مجال التواصل والتوعية وحماية المجتمع، لافتاً إلى الحرص على تنفيذ الفعاليات والبرامج التوعوية في مختلف المجالات الأمنية والشرطية والمجتمعية سعياً لرفع مستوى ثقافة الأمن والسلامة في إمارة أبوظبي. واطلع الوفد على تجربة قطاع أمن المجتمع المتميزة بمجالات الوعي الأمني والمجتمعي، من خلال الأنظمة المستخدمة والمبادرات وتقديم الخدمات ومتابعة مدى رضا المتعاملين لضمان تطويرها وتحسين آليات العمل بها، كما تم مناقشة الآليات المتبعة والتحديثات والتطورات والتجهيزات التقنية التي تسهم في رفع مستوى الأداء الشرطي، وتعزز من كفاءة العملية الأمنية.
وفي نهاية الزيارة أشاد الوفد الزائر بالإنجازات الكبيرة التي حققتها شرطة أبوظبي.

وزارة الداخلية
الإمارات
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شرطة أبوظبي
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