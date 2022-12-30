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حمدان بن زايد يفتتح "منتجع بطين ليوا" في منطقة الظفرة

حمدان بن زايد يفتتح "منتجع بطين ليوا" في منطقة الظفرة
30 ديسمبر 2022 20:49

افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اليوم "باب النجوم - منتجع بطين ليوا" المنتجع الصحراوي الجديد في منطقة الظفرة والذي تم تنفيذه من قبل شركة مدن العقارية.
واستمع سموه عقب وصوله إلى شرح مفصل عن المشروع الذي تم تصميمه للعائلات والأفراد والزوار الذين يتطلعون إلى وجهات التخييم الخاصة بالسياحة الصحراوية وإعادة التواصل مع المناظر الطبيعية الخلابة في أجواء من الراحة والرفاهية.
وقام سموه بعد ذلك بجولة في مرافق وفلل المنتجع التي توفر تجربة صحراوية متميزة مع إمكانية الاختيار من مجموعة من الفلل الخاصة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو 3 غرف نوم والتي تمزج بين نموذج المعيشة الفاخرة مع عناصر صديقة للبيئة والصحراء.
وتضم كافة أماكن الإقامة في منتجع بطين ليوا وسائل راحة وخدمات مميزة للعطلات نهاية الأسبوع المعتادة وتحتوي على مسبح خاص ومقاعد للاسترخاء وفناء ومنطقة مخصصة لإشعال النار مُطلة على الكثبان الرملية وغروب الشمس.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المنتجع سيسهم في تعزيز السياحة الصحراوية وإثراء باقة المشاريع المبتكرة في المنطقة بما يؤهلها لتتبوأ مكانة متميزة في المشهد السياحي في دولة الإمارات.
وقال سموه يأتي هذا الافتتاح في وقت تشهد فيه منطقة الظفرة خطى متسارعة في تشييد وجهات سياحية وسكنية استثنائية بما يتماشى مع استراتيجيات النمو والخطط الحكومية".
ووجه سموه الشكر إلى فريق العمل في المشروع من جهات عامة وخاصة، وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها شركة مدن العقارية للارتقاء بالقطاعين السياحي والعقاري في إمارة أبوظبي".
من جانبه قال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية " يأتي افتتاح باب النجوم - منتجع البطين ليوا ليؤكد على التزامنا بتطوير وجهات مميزة ترتقي بمكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية تساعد على استكمال الجهود الدؤوبة في بناء بنية تحتية استثنائية لقطاع السياحة في الإمارة مع مراعاة الالتزام بمعايير البيئية التي تلزم بالوصول إلى صفر نفايات وكربون وبلاستيك".
وأضاف "إن المنتجع هو الوجهة الخامسة التي قمنا بافتتاحها هذا العام في أبوظبي ما يعد دليلاً على مساعينا الرامية نحو تلبية احتياجات المقيمين والزوار في مجال السياحة والترفيه".
حضر الافتتاح .. معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عبدالله الساهي العضو المنتدب لشركة مدن العقارية وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة وبيل أوريجان المدير التنفيذي لشركة مدن العقارية وعدد من كبار المسؤولين.

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