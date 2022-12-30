محمد بن زايد يعزي رئيس وزراء الهند في وفاة والدته

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الجمعة، عن تعازيه لرئيس وزراء الهند في وفاة والدته.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي إلى رئيس وزراء الهند، الصديق العزيز ناريندرا مودي في وفاة والدته السيدة هيرابين مودي.. وأعبر عن أصدق مشاعر المواساة له وعائلته الكريمة».