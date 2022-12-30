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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
30 ديسمبر 2022 18:05

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 19:17 والجزر الأول عند الساعة 13:48 والثاني عند الساعة 01:26 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:34 والثاني عند الساعة 04:33 والجزر الأول عند الساعة 11:06 والثاني عند الساعة 22:22.

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