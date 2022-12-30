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"صحة أبوظبي": خدمات فحص وتطعيم "كوفيد-19" لا تزال متاحة في منشآت الإمارة الصحية.

"صحة أبوظبي": خدمات فحص وتطعيم "كوفيد-19" لا تزال متاحة في منشآت الإمارة الصحية.
30 ديسمبر 2022 17:47

 أكدت دائرة الصحة - أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة استمرار توفير خدمات تطعيم "كوفيد-19" وفحص الـ "بي سي آر" في مختلف منشآت الرعاية الصحية في الإمارة بما في ذلك المراكز الصحية التابعة لشركة "صحة" وعدد من صيدليات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة الأخرى في أبوظبي.
وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" قد أعلنت عن إغلاق مراكز " كوفيد-19 " التابعة لها في الظفرة والعين وأبوظبي ضمن جهود العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية عقب جائحة " كوفيد-19".
ومع هذا التعافي تحرص دائرة الصحة - أبوظبي على مواصلة وضع صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع على رأس قائمة الأولويات وضمان تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة لهم، حيث تستمر المنشآت الصحية في تقديم خدمات فحص وتطعيم "كوفيد-19" للراغبين في الحصول عليها بما في ذلك الصيدليات والمراكز الصحية والمستشفيات في شتى أنحاء الإمارة بما يضمن توافر الخدمات بسهولة ويسر للجمهور.
ويمكن التعرف على قائمة الصيدليات التي توفر خدمات الفحص والتطعيم لـ " كوفيد-19"
عبر: https://www.doh.gov.ae/ar/Abu-Dhabi-pharmacies

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