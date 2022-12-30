السبت 31 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق خدمات افتراضية بتقنية «الميتافيرس»

«الإمارات للخدمات الصحية» تطلق خدمات افتراضية بتقنية «الميتافيرس»
30 ديسمبر 2022 15:14

 أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مشروع الخدمات الافتراضية للتطبيب عن بعد بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد "الميتافيرس" بحيث تشمل تقديم خدمات الاستشارات الطبية الافتراضية بتقنيات متطورة وذكية وذلك ضمن مشاريعها التحولية الكبرى الهادفة إلى تبني استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الطبي وتعزيز ممارسات الطب الافتراضي والتطبيب عن بعد في تقديم الخدمات الصحية الذكية.

وتتيح هذه التقنية النوعية التي تعتبر الأولى من نوعها لمختلف أفراد المجتمع دخول العالم الافتراضي عبر الأجهزة الذكية مما يوسع نطاق الوصول الخدمة إلى شرائح واسعة من الأفراد ويعزز تجربة المتعاملين عبر إنشاء قناة جديدة لتقديم الخدمات الصحية بتقنية الميتافيرس لتمكين المرضى من الحصول على خدمات الاستشارات الطبية للصحة النفسية وعيادات تعزيز صحة الأسرة وخدمات سعادة المتعاملين بتقنية الميتافيرس ودون الحاجة لتنقل المتعامل.


وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة تعد أول جهة صحية عالمية تطلق تقنية "الميتافيرس" لتوفير خدمات التطبيب الافتراضي بما تشمله من خدمات الصحة النفسية وتعزيز صحة الأسرة وسعادة المتعاملين لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة عبر تبنيها أفضل الممارسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات البلوك تشين لتعزيز خدمات الحوكمة والمراجعة السريرية والنشاط البحثي والمعايير الأخلاقية وأفضل الممارسات المعتمدة عالمياً بما يعزز مكتسبات القطاع الصحي ويرفع الكفاءة التنافسية لقطاع الرعاية الصحية دولياً.


وأضاف أن المؤسسة كانت سباقة إلى إطلاق المشاريع التحولية الذكية التي توظف تقنية "الميتافيرس" في المنشآت الصحية التابعة لها استناداً إلى استراتيجيتها التي تقوم على استشراف المستقبل وتوقع التحديات والفرص بالإضافة إلى تعزيز واقع الابتكار والاستثمار في القدرات الوطنية الطبية بإعتباره الاستثمار الأكثر استدامة إلى جانب استمرار المؤسسة في مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي العالمي واستقطاب أحدث الأجهزة الطبية العالمية والتقنيات الصحية العلاجية القائمة على الذكاء الاصطناعي وأتمتة الخدمات تأكيداً على الجدوى الاستشرافية للمؤسسة لدمج أدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 لإحداث تحول نوعي في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.


وتستهدف المبادرة تعزيز ممارسات الطب الافتراضي والتطبيب عن بعد في العيادات الافتراضية وتسهيل رحلة المرضى في الحصول على الخدمات الصحية عبر تقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد وتوفير الأدوية من خلال الصيدليات الروبوتية ورفع مستويات رضا المتعاملين وثقة المرضى عبر خدمات العيادات الخارجية وتطوير قنوات الخدمة المرتبطة بتقديم خدمات الاستشارات الطبية والعلاجية بما تتضمن اتاحة خدمات الاستشارات الطبية النفسية لمختلف الفئات العمرية وإنشاء مركز لسعادة المتعاملين وإتاحة خدمات تعزيز صحة الأسرة وأن تكون المؤسسة الجهة الأولى عالمياً في تطبيق تقنية الميتافيرس "بدون معدات تقنية".


وتوفر تقنية "الميتافيرس" مساحة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تتيح للمتعاملين مقابلة متخصصي الرعاية الصحية في البيئة والصحة والسلامة من خلال رابط آمن باستخدام أجهزتهم الشخصية المجهزة بكاميرا وميكروفون ومكبرات صوت دون الحاجة إلى وجود أي جهاز إضافي مثل سماعة الرأس أو وحدات تحكم إضافية حيث يمكن للأطباء التواصل مع المريض لتقييم الظروف الصحية ومناقشة خطط العلاج وإجراء العلاجات والاستشارات بالإضافة إلى أي خدمات سريرية أخرى لا تتطلب حضوراً جسدياً.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نجاحات في قطاعات الفنون والترفيه خلال 2022
مهرجان الشيخ زايد.. 60 دقيقة ألعاب نارية و3000 طائرة «درون»
المصدر: وام
الميتافيرس
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
دنيا
بالفيديو.. قطار يسير وسط السحاب في مشهد يحبس الأنفاس
27 ديسمبر 2022
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
دنيا
«القاتل الصامت» يتخفى على هيئة شعور بالعطش
27 ديسمبر 2022
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
عربي ودولي
2022.. سنة التحولات الكبرى في النظام الدولي
اليوم 01:46
أرشيفية
عربي ودولي
واشنطن: القضاء على 700 «داعشي» في 2022
اليوم 01:46
بايدن متحدثاً خلال القمة الأميركية الأفريقية (إرشيفية)
عربي ودولي
أفريقيا محل تنافس كبير بين القوى الدولية
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©