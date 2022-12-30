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إغلاق جميع مراكز «كوفيد-19» في إمارة أبوظبي

إغلاق جميع مراكز «كوفيد-19» في إمارة أبوظبي
30 ديسمبر 2022 08:50

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" إغلاق كافة مراكز خدمات "كوفيد-19" في أبوظبي والعين والظفرة اعتباراً من يوم غد السبت 31 ديسمبر الجاري.

وبإمكان المراجعين إجراء فحص وتطعيم "كوفيد-19" في المراكز الصحية التابعة لشركة "صحة"، وسيتم تقييم الحالات الإيجابية في مستشفيي الرحبة والعين.

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المصدر: وام
صحة
أبوظبي
العين
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