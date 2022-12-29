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خالد بن محمد بن زايد وعمدة سوراكارتا الإندونيسية يبحثان تعزيز التعاون

خالد بن محمد بن زايد مرحباً بعمدة مدينة سوراكارتا (سولو)
30 ديسمبر 2022 01:31

أبوظبي (وام) 

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس في أبوظبي، جبران راكابومينغ راكا، عمدة مدينة سوراكارتا (سولو) ونجل فخامة جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وثمّن سموّه هذه الزيارة التي تعكس عمق الصداقة والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الصديقين. وتناول الاجتماع مناقشة سُبل التعاون المشترك التي تهم البلدين.

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تأتي زيارة عمدة مدينة سوراكارتا (سولو) إلى أبوظبي، عقب زيارة مماثلة قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى إندونيسيا في وقت سابق من الشهر الجاري، وشملت جولة تفقدية لجامع الشيخ زايد الكبير في سولو، حيث يُعد هذا الصرح الديني نسخة مماثلة عن جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، مع إضافة بعض التصاميم والزخارف التقليدية الإندونيسية التي تمزج بين فنون العمارة الإسلامية والثقافة العربية والحضارة الجاوية المحلية في تناغم يعبر عن معاني المحبة والتعاون والروابط القوية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الصديقين.

ورافق سموّه خلال هذه الزيارة كلّ من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا.

أبوظبي
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد
إندونيسيا
جوكو ويدودو
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