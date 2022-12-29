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الإمارات

خليفة بن محمد يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى الخارجية الأردنية

خليفة بن محمد بن خالد لدى تقديمه نسخة من أوراق اعتماده (وام)
30 ديسمبر 2022 01:29

عمان (وام)

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قدم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان نسخة من أوراق اعتماده إلى حازم الخطيب، أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة في المملكة الأردنية الهاشمية، سفيراً فوق العادة مفوضاً للإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.
وتمنى حازم الخطيب لمعاليه التوفيق في مهام عمله لتطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وتعزيزها على كل الصعد، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الأردن الشقيق، وحرصه على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وبحث سبل تنميتها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

الإمارات
وزارة الخارجية الأردنية
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خليفة بن محمد بن خالد
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