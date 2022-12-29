«برامج الشتاء» تستثمر مواهب أطفال الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس مخيمها الشتوي الحافل بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، والذي استهدف الفئة العمرية من 6-12 سنة، من مختلف المراكز في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية والجمهور، والذي كان قد انطلق في الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

تضمنت هذه البرامج التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال العديد من الأنشطة والورش الممتعة والهادفة، منها الورش الفنية التي ساهمت في تنمية الحس الفني لديهم.

كما تعرفوا في مجال «المسرح وفنون العرض» على عالم المسرح وفنونه، ومهارات صناعة الدمى وتحريكها، وأساسيات فن المكياج المسرحي وأهميته في إعطاء المظهر المميز للشخصيات أثناء العروض المسرحية، إضافة إلى فنون تصميم الأزياء المسرحية بما يتناسب مع دور الشخصية في العرض، وأنواع الخامات المستخدمة فيها. ولتشجيع الأطفال على القراءة بطرق فنية مبتكرة، وتنمية مهاراتهم اللغوية والثقافية، شاركوا في العديد من الورش القرائية الهادفة والممتعة التي تجمع بين المرح والتعلم واللعب منها: اقرأ وابتكر، وبستان الحروف، ومدينة الكلمات، ومن جانبٍ آخر تدربوا على أساسيات فن كتابة السيناريو للأفلام المستوحاة من كتب الأطفال، ومهارات تحويل القصة إلى فيلم سينمائي.

كما تمكنوا من اكتشاف المهارات العلمية وتطبيقها من خلال ورشة «التجارب العلمية» التي تعرفوا من خلالها على الحمض النووي لجميع الكائنات والمخلوقات، وأجروا بعضاً من التجارب في المجهر المخبري لمعرفة فصيلة الدم وأنواعها المختلفة.