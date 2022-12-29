السيسي يرحب بالمشاركين الإماراتيين في «قادرون باختلاف»

القاهرة (الاتحاد)

شهدت النسخة الرابعة من حفل «قادرون باختلاف»، بحضور ورعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مشاركة متميزة من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بوفد برئاسة عبد الله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، كأول وفد عربي تتم دعوته للمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه سنوياً وزارة الشباب والرياضة المصرية ممثلة في مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة احتفالاً بأصحاب الهمم ومنجزاتهم، وتأتي من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

وقدم عبد الله الحميدان للرئيس المصري، خلال تفقد فخامته المعرض المصاحب للاحتفالية، نبذة مختصرة عن مشروعات المؤسسة ومبادراتها الإنسانية، لاسيما بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه بدعم «القابضة» (ADQ)، لنقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير 58 مركزاً للتخاطب في قرى مصرية عدة توفر من خلالها خدمات متكاملة لدعم وتمكين أصحاب الهمم من مختلف القدرات الخاصة مجاناً، إضافة إلى التعاون في مجالات الرياضة والثقافة والتأهيل، بالإضافة إلى منح الفرصة للطلاب للاندماج في فعاليات وأنشطة دولية، والاطلاع على المواهب والابتكارات من مختلف بلاد العالم.

وأوضح الأمين العام، خلال اللقاء، إنجاز مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب المصرية للمشروع الذي شمل إعادة تأهيل لعدد 58 مركزاً في 27 محافظة مصرية في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام ونصف عام بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاثة سنوات بفضل الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المصرية.

وأعرب الحميدان عن بالغ سعادته بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدماً الشكر لفخامته على ما يقدمه من دعم ومساندة ورعاية لأصحاب الهمم في جمهورية مصر العربية، وما تقدمة الحكومة المصرية من مساعدة ودعم لإنجاز برامج ومشروعات مؤسسة زايد العليا في مصر من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية، مشيداً بجهود الوزارة، وعلى رأسها معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب المصري. وبتبادل الزيارات بين المسؤولين في الجانبين، والتعاون المشترك في مجالات عدة والأنشطة كافة التي من شأنها الإسهام في خدمة أصحاب الِهمم لتأهيلهم في الاندماج بمجتمعاتهم ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع، وجاءت مشاركة عدد من أصحاب الهمم منتسبي مؤسسة زايد العليا بصورة مشرفة، وضمت مريم حمدان سميدع، وشما علي المنصوري، وزايد الزعابي، حيث شاركت الطفلة مريم حمدان بإلقاء كلمة ضمن فقرات الاحتفال، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة، وقالت: «أنا مريم حمدان عمري 11 سنة.. أنا من دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم سفيرة للطفل، وأتمنى أن أكون سفيرة لبلادي في المستقبل.. وحرصت على المشاركة.. وأشكر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوتي أنا وإخواني للمشاركة في حفل (قادرون باختلاف).. وبنحب مصر أنا والشعب الإماراتي».



تبادل التحية

بادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مريم حمدان سميدع التحية مرحباً بها وبمشاركة أصحاب الهمم من دولة الإمارات والمشاركة في حفل «قادرون باختلاف»، قائلاً: «أهلاً وسهلاً بكل أهل الإمارات.. نحبكم كثيراً». وشارك الطالب زايد الزعابي في فقرة مدرسة قادرون مع الفنان محمود حميدة والفنانه هناء الزاهد والفنان عمرو وهبة، وكان دور الطالب زايد العزف على البيانو في فقرة غنائية للطلاب. أما مشاركة الطالبة شما علي المنصوري فكانت برفقة الأمين العام لدى اطلاع الرئيس المصري على مشاركة المؤسسة في المعرض المصاحب والتعريف برنامج الشراكة.