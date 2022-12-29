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ملك تونغا يطلع على خدمات «إمبريال كوليدج لندن للسكري» بأبوظبي

ملك تونغا خلال الزيارة (من المصدر)
30 ديسمبر 2022 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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زار جلالة الملك توبو السادس، ملك تونغا، والوفد المرافق، مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري بأبوظبي، لمناقشة آفاق التعاون والشراكة لإيجاد حلول فعالة للأمراض غير السارية في تونغا، لاسيما داء السكري والأمراض المرتبطة به.
وخلال الجولة، اطلع الوفد على المنهجية الشاملة متعددة التخصصات والمصممة حسب الطلب لعلاج السكري وأمراض الغدد الصماء ومضاعفاتها، والتي تتيح للمرضى تلقي طيف واسع من خدمات الرعاية التي يحتاجونها ضمن منشأة طبية واحدة. وتعرفوا أيضاً على أحدث التطورات في بحوث مرض السكري بنوعيه الأول والثاني، والابتكارات المستقبلية المرتبطة برعاية مرضى السكري، علاوة على البدائل المتقدمة للعلاجات التقليدية المستخدمة في الحالات المعقدة.
وقال بيان صادر عن مكتب القصر في تونغا: «تحتل تونغا المرتبة الأولى في إحصائيات مرض السمنة في جزر المحيط الهادئ، حيث يعاني 69% من السكان البالغين من السمنة. لذلك نفذ صاحب الجلالة الملك توبو السادس جولة ميدانية ضمن عدد من مرافق الرعاية الصحية المتقدمة، وأعرب عن أمله الكبير بأن سكان مملكة تونغا سيحظون يوماً ما بوصول يسير لمثل هذه الخدمات الصحية المتقدمة في بلدهم». وفي هذا السياق، قال الدكتور نيكولاس ريتشاردز، المدير التنفيذي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري: «يشرفنا لقاء صاحب الجلالة الملك توبو السادس ملك تونغا ووفده المرافق لمناقشة فرص التعاون في مجالات الوقاية من مرض السكري وإدارته. ولا شك أن هذا المرض المزمن يمثل وباءً متنامياً، حيث ترتفع وتيرة انتشاره في جميع أنحاء العالم بمعدلات خطيرة».

أبوظبي
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الإمارات
مملكة تونغا
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