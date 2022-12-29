«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستكشف قدرات الشبكات العصبية

أبوظبي (وام)

تستضيف جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أولى فعاليات سلسلة «رواد الذكاء الاصطناعي» في عام 2023 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير المقبل، وبمشاركة أكثر من 200 من الخبراء والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وتركز الفعالية على التحديات والفرص المتعلقة بالشبكات العصبية العميقة التي تعد من النظم الأساسية لمساعدة أجهزة الكمبيوتر للوصول إلى الموارد والإمكانات التي تحتاجها للإجابة عن الأسئلة وحل المشكلات المعقدة، والتي يتم استخدامها في العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات الدردشة.

ويمكن للجمهور التسجيل لحضور ورش العمل والمحاضرات التي سيتم بثها عبر الإنترنت، والتي ستشهد مشاركة أكثر من 20 خبيراً من أعضاء الهيئات التدريبية لدى نخبة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، بما في ذلك جامعة أكسفورد، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة واشنطن، بالإضافة إلى خبراء من أبرز الشركات العالمية مثل «جوجل» و«ميتا».

وقال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن الفعالية تجمع في الأسبوع الأول من عام 2023 نخبة من أبرز الخبراء في مجالات الشبكات العصبية العميقة، والتعلم العميق، وعلوم البيانات لمشاركة الأفكار والمعارف والخبرات بهدف إيجاد حلول للتحديات التي مثلت عائقاً أمام توظيف وتطويع الإمكانات الحقيقية للتعلم العميق. وتشهد ورش العمل والمحاضرات مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين في مجالات عدة مثل تعلم الآلة، والرياضيات التطبيقية، ومعالجة وتعزيز أداء النظم، بهدف مناقشة التطورات واستطلاع آفاق التعاون لتحقيق أقصى فائدة من تطبيقات التعلم العميق. كما يسلط المشاركون الضوء على دور الشبكات العصبية العميقة في معالجة البيانات منخفضة الأبعاد والتعلم منها.