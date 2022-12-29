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«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» و«التربية» البحرينية تبحثان تعزيز التعاون

«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» و«التربية» البحرينية تبحثان تعزيز التعاون
30 ديسمبر 2022 01:29

المنامة(الاتحاد)

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زار وفد من جامعة محمد بن زايد للعلوم، مقر وزارة التربية والتعليم البحريني، ضمن إطار التنسيق والتعاون القائمين بين الجانبين في الجانب التعليمي والعلمي. وناقش الوفد فرص تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة في النواحي الأكاديمية وتبادل الخبرات وأوجه تطوير الشراكة في مختلف ميادين البحث العلمي.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم البحريني، بالعلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المجالات كافة، لا سيما في المجال التعليمي، مثمناً دور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية كمؤسسة رائدة في التعليم العالي.
ترأس وفد الجامعة الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير الجامعة، بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعدد من المسؤولين في الجامعة، وحضر اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية بالبحرين، وعدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم البحرينية.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
البحرين
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