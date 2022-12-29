«النقل المتكامل» يؤكد ضرورة تجديد تصاريح مواقف لتفادي المخالفات

هالة الخياط (أبوظبي)

أكد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل ضرورة تجديد تصاريح مواقف قبل انتهائها، التزاماً بالقوانين وتجنباً للمخالفات.

ومن خلال الموقع الإلكتروني لتطبيق «درب» والتطبيق، يمكن تجديد تصاريح مواقف السكان في إمارة أبوظبي، أو من خلال منصة «تم» للخدمات الحكومية، بما يوفر الوقت على المتعاملين.

وأوضح المركز، أن تطبيق «درب» يتيح تقديم طلبات تصاريح مواقف السكان أو تجديد التصاريح المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء بكل سرعة ومرونة، دون الحاجة إلى تحميل أي مستندات أو وثائق، بالإضافة إلى إمكانية طلب تغيير أو تعديل المعلومات الواردة في تصاريح مواقف سارية المفعول، مباشرة على الموقع الإلكتروني لمنصة «درب» وتطبيق درب الذكي، مثل طلب تعديل التصريح على المركبة أو معلومات السكن.

وعملت كل من دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل على إعادة هندسة عملية الخدمة لتُقدم للمتعاملين بتقنية بسيطة تعتمد على توفير الوقت، كجزء من استراتيجية الدائرة في تطوير خدماتها رقمياً، مع التركيز على السرعة والدقة في إنجاز الخدمة عبر قنوات مختلفة، بالإضافة إلى تكامل وترابط الأنظمة لتوفير بيانات المستندات الخاصة بطلبات تصريح المواقف مثل عقد الإيجار الموثق أوالهوية الإماراتية، أو رخصة المركبة مباشرةً دون الحاجة لتحميلها على منصة «درب»، وتقليل عدد خطوات تسديد الرسوم لتصبح خطوة واحدة بدلاً من خطوتين لدفع رسوم الخدمة والمخالفات المترتبة على المركبة إن وجدت.

وأكد مركز النقل المتكامل، أنه سيتم إصدار تصريح المواقف فور التقديم على الخدمة وتسديد الرسوم في حال عدم وجود أي مخالفات، وفي حال وجود أي مخالفات، يتعين على المتعاملين دفعها مع رسوم التصريح للحصول على التصريح مباشرة. يتم بعدها إشعار المتعامل بنجاح عملية إصدار التصريح بشكل فوري وتحديث النظام.



«درب»

يتيح المركز إمكانية الاستعلام ودفع مخالفات مواقف المترتبة على مركبات الأفراد أو المنشآت من خلال منصة «درب» ويمكن تسديدها ودفع قيمتها الإجمالية بعملية واحدة وبكل سهولة، فيما يتم احتساب خصم مقداره 25% من قيمتها الإجمالية إذا تم الدفع خلال 30 يوماً من تاريخ إصدارها.

الجدير بالذكر أن نظام إدارة المواقف العامة في إمارة أبوظبي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر العام لمدن الإمارة وشوارعها، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.