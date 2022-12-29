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الإمارات

الرصد الذكي لمشوهات المدينة في الظفرة يفوز بجائزة أفضل مشروع

الرصد الذكي لمشوهات المدينة في الظفرة
30 ديسمبر 2022 01:29

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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فازت بلدية منطقة الظفرة بجائزة أفضل مشروع لهذا العام ضمن جوائز جوفيدكس، وذلك عن مشروع رصد مشوهات المدينة بتقنيات الذكاء الصناعي الذي شاركت فيه ضمن المشاريع المختلفة التي شاركت فيها أكثر من 100 جهة حكومية من الإمارات ودول الخليج العربي والشرق الأوسط.
ويعتبر حصول بلدية الظفرة على الجائزة ثمرة لجهودها في إبراز أهم الابتكارات والإنجازات ونشر لثقافة ومنظومة التميز والسمعة الطيبة بين الجهات الحكومية المحلية والإقليمية.
تكرم جوائز جوديكس التي تقام لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي وتكرم أفضل المشاريع الحكومية التحولية التي تستفيد من التقنيات الجديدة والناشئة، سواء كانت تحويل نماذج الخدمة أو البنية التحتية للمدن الذكية أو تقنيات الذكاء الصناعي والميتافيرس وقادة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام، وتكون تحت إشراف الجهة الإعلامية ومجلة «CXO insight middle est»، والتي تصدر نفسها كأكثر المصادر الإخبارية في تكنولوجيا المعلومات الموثوقية في الشرق الأوسط.
وحرصت بلدية منطقة الظفرة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من المشاريع والاستفادة منها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مختلف مشاريعها المتنوعة في مختلف المدن، وذلك حرصاً من البلدية على مواكبة التطور التكنولوجي واستشراف المستقبل ووضع الخطط الاستباقية لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع.
ويعمل النظام من خلال كاميرا مثبتة على مركبة ومرتبطة بنظام للذكاء الاصطناعي يعمل بالتعلم المستمر، وذلك بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل ومعالجة المشوهات بطرق مستدامة، بما يسهم في تحقيق رفاهية وإسعاد المجتمع. 
ويوفر النظام إحصائيات الأصول ورصد المشوهات على الطرق، ورصد مشوهات أعمدة الإنارة وما يرتبط بها، كما يوفر رصد التغيرات الجغرافية اليومية، وتحرير الإنذارات والمخالفات.

الإمارات
الظفرة
بلدية الظفرة
الذكاء الاصطناعي
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