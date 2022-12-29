مركبات بالغاز الطبيعي لحديقة الحيوانات بالعين

العين (وام)

نجحت حديقة الحيوانات بالعين في تحويل 10% من مركباتها للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2022 الجاري، ضمن المرحلة الأولى من خطتها في تحويل 25% من مركباتها للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكر محمد سرحان الحمودي، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في حديقة الحيوانات بالعين: «إن هذه الخطوة ستعمل على تقليل التكلفة التشغيلية من ناحية وقود المركبات بنسبة تزيد على 50% مقارنة مع وقود الجازولين حسب الأسعار الحالية للوقود، وهو ما ينسجم مع أهداف الحديقة في حماية البيئة وحفظ الحياة البرية بمختلف أشكالها، ودعم مبادرات ومعايير النقل المستدام».

وأضاف الحمودي قائلاً: «إن تحولنا إلى الغاز الطبيعي يأتي متوافقاً مع الأهداف الاستراتيجية للدولة لتحقيق معايير كفاءة استخدام الوقود وفق الخطة الوطنية للتغير المناخي للدولة (2017-2050)، وأهداف حكومة أبوظبي لتحويل 25% من المركبات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بحلول 2030 وخطة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و(مواصلات الإمارات) للاعتماد على الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للمركبات».

جدير بالذكر أن حديقة الحيوانات بالعين تمتلك ضمن أسطولها للنقل 99 مركبة لاستخدام الموظفين والعمليات الداخلية، تم تحويل عشرة منها للغاز الطبيعي.