50 فعالية مجتمعية ومهنية لـ«نسائية كهرباء دبي»

دبي (وام)

نظمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أكثر من 50 فعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية خلال عام 2022، واستقبلت 4 وفود ضمن زيارات المقارنات المعيارية، ووصلت نسبة رضا الموظفات عن أداء اللجنة إلى 94.5%، علاوة على حصول موظفات الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية على 50 ألف فرصة تدريب و63 منحة دراسية.

ويبلغ عدد موظفات هيئة كهرباء ومياه دبي 1937 موظفة بجميع الإدارات، ويشمل هذا العدد 778 موظفة في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 523 موظفة مناصب قيادية، وتشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 83% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تعمل على دعم مسيرة تمكين المرأة، حيث توفر فرصاً متكافئة للرجل والمرأة، وتركز على تمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية، ما جعلها قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها.