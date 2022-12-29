«حياكم في سوقنا» بحديقة الشهامة الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، أمس الأول، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية الشهامة، فعالية «حياكم في سوقنا»، في حديقة الشهامة الجديدة، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، ديرفيلد مول، شركة المطابع الوطنية، وذلك بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الأسر المنتجة على تطوير أعمالهم ومنتجاتهم، وكذلك إتاحة منصة منظمة لعرض المنتجات وتسويقها.

وتستمر الفعالية خمسة أيام متتالية، حيث تمثل فعالية (حياكم في سوقنا) بيئة ترفيهية وتسويقية للسكان والزوار نظراً لاحتوائها على العديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة.

وتتضمن الفعالية سوقاً يوفّر منافذ بيع متنوعة، بالإضافة إلى مناطق الألعاب، وورش عمل متخصصة، وفقرات ترفيهية مثل المعزوفات الموسيقية، كما تقدم الفعالية عروضاً سينمائية من خلال عرض أفلام مخصصة للأطفال للترفيه عنهم وإسعادهم.

وتشكل الأسواق المجتمعية إحدى المبادرات النوعية من قبل بلدية مدينة أبوظبي لدعم المجتمع، حيث تساهم في الأسر المنتجة، والتشجيع على الإنتاج النوعي وتطوير المشاريع الواعدة.