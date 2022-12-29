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«بلدية الشارقة»: 100 ساعة عمل متواصلة للتعامل مع الحالة الجوية

«بلدية الشارقة»: 100 ساعة عمل متواصلة للتعامل مع الحالة الجوية
29 ديسمبر 2022 23:32

الشارقة (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة الشارقة نجاح خططها في التعامل مع الحالة الجوية التي شهدتها الدولة ومدينة الشارقة خصوصاً خلال الأيام الماضية وسحب تجمعات المياه أولاً بأول وفقاً للخطط المعدة مسبقاً من قبل فرق طوارئ الأمطار في البلدية وبالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين ما ساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والتعامل مع تجمعات الأمطار بسهولة في مختلف مناطق المدينة.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي رئيس فريق طوارئ الأمطار، أن فرق العمل عملت بكفاءة كبيرة في التعامل مع التجمعات بفضل التنسيق المشترك وتوفير كافة المعدات والأدوات اللازمة وإعداد الخطط المسبقة للتعامل مع الحالة الجوية وأية مستجدات يمكن أن تطرأ أو أية حالات طارئة، حيث تواجدت الفرق المزودة بالمعدات والآليات في المواقع قبل بدء هطول أمطار الخير وبدأت بالتعامل الفوري مع تجمعات المياه ما ساهم في السيطرة عليها وسهّل من الحركة المرورية في مختلف الطرق والميادين والمناطق، مشيراً إلى أن كافة الفرق على أهبة الاستعداد وبكامل الجاهزية للتعامل مع أية مستجدات في حالة الطقس.
وأفاد رئيس فريق طوارئ الأمطار بأن كوادر البلدية عملت على مدار 100 ساعة متواصلة لسحب التجمعات والاعتماد على التنسيق المشترك بين كافة اللجان وتزويد كل منطقة بعدد أكبر من الصهاريج والمضخات فور الانتهاء من منطقة معينة وذلك لإنجاز الأعمال بالسرعة القصوى، حيث وفرت البلدية أكثر من 120 صهريجاً و100 مضخة بالإضافة لمحطات السد والأدوات والمعدات اللازمة لتصريف المياه.
ونوّه إلى أن مركز الاتصال استقبل أكثر من 600 بلاغ خلال هطول أمطار الخير وتم تحويلها جميعها للفرق العاملة في الميدان للتعامل الفوري معها، وأداء دور البلدية مع الشركاء الاستراتيجيين في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتعزيز دورها المجتمعي مع الجمهور. 

بلدية الشارقة
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